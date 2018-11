Es klingt fast utopisch, was Dirk Büttner von der in Thüringen ansässigen Axiotherm in Würzburg präsentierte: Mit zigarrengroßen Sticks oder linsenförmigen Behältnissen, gefüllt mit Phasenwechselmaterial, könnte die Wärmekapazität von Warmwasserspeichern bei gleichem Volumen auf einen Schlag um das zwei- bis vierfache erhöht werden, auch bei vorhandenen Behältern. Eine andere, nicht minder interessante Anwendung zeigte der Heizkörperspezialist H.?M. aus Dingelstädt mit der sogenannten Thermobatterie, einem konventionellen Warmwasserspeicher mit PCM im Doppelmantel zur Erhöhung der Speicherkapazität. Technisch interessant ist auch die Lösung von Thomas Friedrich, Geschäftsführer der Innogration GmbH, PCM-Elemente in eine thermisch aktivierte Sandwichdecke zu integrieren, um damit die Spitzenlast abzufangen.

Eher verhalten äußerten sich dagegen die Wissenschaftler des Projekts »PCM-Demo II« und der Vertreter des Projektträgers Jülich zum aktuellen Stand der Entwicklung: Die Schaltpunkte der bisher getesteten Phasenwechselmaterialien seien für viele praktische Anwendungen zu hoch. Bei einigen PCM-Materialien habe die Speicherwirkung mit der Zeit durch Alterungsprozesse nachgelassen. Künftige Forschungsprojekte setzen daher auf Erkundung geeigneter, langlebigerer, preisgünstigerer und einfach handhabbarer PCM. Es folgen Eindrücke vom Würzburger PCM-Symposium.

Deutliche Optimierungspotenziale bei PCM-haltigem Estrich

Das Konzept klingt vielversprechend, die Realität ist jedoch ernüchternd: Ein Energiespeicherhaus mit Wärmepumpe in Kombination mit einer PV-Anlage (65?m2, mit Batterie) soll mit möglichst wenig Netzstrom auskommen. Dazu wurde dem Estrich das PCM-Material »Micronal« zugesetzt (aus Festigkeitsgründen nur etwa 5?% Massenanteil). Auf zwei Stockwerken konnte so eine zusätzliche Energiespeicherkapazität von 9,5?kWh im Erdgeschoss und von 10,5?kWh im Obergeschoss geschaffen werden. Strategie ist, nachts die Laufzeiten der Wärmepumpe zu reduzieren und energieintensive Haushaltsgeräte möglichst nur dann zu betreiben, wenn regenerative Energie vom PV-Dach zur Verfügung steht. Schwerpunkt des Forschungsprojektes von Rolf Gross, Universität Kassel, war das Monitoring des Gebäudes, um die Wirksamkeit des PCM-Anteils im Estrich im praktischen Betrieb aufzuzeigen und das Gesamtsystem »Gebäude und Anlagentechnik« zu optimieren.

Die energetische Beladung des PCM-haltigen Estrichs im Energiespeicherhaus erfolgt über die Fußbodenheizung mithilfe einer im Estrich angeordneten Sensorik. Bei der Wahl der Regelungsstrategie ging es hauptsächlich darum, mit welcher Heizkurve eine möglichst hohe Jahresarbeitszahl der Luft/Wasser-Wärmepumpe bei gleichzeitig hohem Stromanteil durch die PV-Anlage erreicht werden kann. Dabei zeigte sich, dass die festgelegte Schalttemperatur des Estrich-Zuschlagsstoffes von 25?°C in der Übergangszeit und im Sommer eher kontraproduktiv auf den Wärmepumpenbetrieb wirkt. Gross resümiert: »Bei der Auswahl des PCM und der Be- und Entladestrategie des Estrichs gibt es noch deutliche Optimierungspotenziale.« Ergebnisse der ersten Untersuchungsrunde:

durch den PCM-Estrich kann die Wärmepumpe ab 16 Uhr abgeschaltet werden

eine stärkere Nutzung des PCM-Effekts, z.?B. eine tageweise Abschaltung der Wärmepumpe, ist möglich, jedoch stark von den Außentemperaturen abhängig

Kühlen mit dem PCM-Estrich erfordert eine aktive Beladung des Estrichs; eine passive Beladung durch Nachtauskühlung der Räume reicht nicht aus

durch die Auswahl des PCM und dessen Schaltpunkt wird die Speicherkapazität festgelegt. Liegt die Raumtemperatur benutzerspezifisch über der Auslegungstemperatur des PCM, kann der latente Speichereffekt nicht genutzt werden.

Projekt 1

PCM-Großspeicher im Land- und Amtsgericht Düsseldorf

Unter den wenigen PCM-Großprojekten sticht das Energiekonzept des Land- und Amtsgerichts Düsseldorf, besonders heraus. Kern des effizienten und innovativen Energiekonzeptes ist das Erdluftregister in Kombination mit der zentral eingebrachten PCM-Technologie (PCM: phase change material = Latentwärmespeicher). Durch die unterirdischen Schächte des Erdluftregisters strömen rund 100.000?m3 Luft pro Stunde, die im Sommer durch die Temperaturunterschiede im Erdinneren abgekühlt bzw. im Winter aufgewärmt werden. Diese Vortemperierung senkt die Energiekosten erheblich. Einen deutlichen Anteil an der gesamten Effektivität eines Erdluftregisters haben zusätzlich die Wärmespeichereffekte des verbauten Betons. Im August 2009 bewilligte das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) die Förderung des Projektes »Entwicklung und Demonstration eines Erdregisters mit Latentwärmespeicher« mit rund 2?Mio.?€.

Die agn Niederberghaus & Partner GmbH, Ibbenbüren, gibt auf ihrer Homepage weitere Informationen zu dem Projekt: www.agn.de/de/loesungen/latentwaermespeicher0

Hochhaus mit PCM-Decken

»Wenn sich der Nutzer nicht an die Auslegung des PCM-Systems hält, kann man damit wenig einsparen.« Holger Lyding vom TGA-Ingenieurbüro Deerns Deutschland GmbH, Köln, brachte gleich zu Beginn seiner Präsentation über die Erfahrungen mit PCM im »Kristall«-Bürogebäude der LVM in Münster das Problem auf den Punkt: Mit dem Einsatz von PCM in Kühldecken werde vom Nutzer ein hohes Maß an technischem Verständnis und eine hohe Komforttoleranz abverlangt.

Im LVM-Turm sind allerdings nur vier Schulungsräume im 1. OG mit PCM-Komponenten ausgerüstet, wobei die Vielzahl der eingesetzten RLT-Systeme eher, Zitat Lyding, »over engineered« wirken. Neben der Luftversorgung über eine RLT-Anlage mit Heiz- und Kühlfunktionen sind dort auch Unterflurkonvektoren mit Heizfunktionen, eine Kühldecke mit PCM-Elementen sowie eine Gipskarton-Kühldecke zur Spitzenlastkühlung installiert. Ziele im Rahmen des Projekts »PCM-Demo II« waren unter anderem die Erarbeitung einer optimierten Regelungsstrategie, die Ermittlung des Energieeinsparpotenzials ...

