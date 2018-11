Nidau - Seit Anfang November ist die Geschäftsleitung von Quickline wieder vollzählig: Urs von Ins und Olaf Riebe ergänzen das Führungsteam als neuer Chief Marketing Officer (CMO) respektive Chief Technical Digital Officer (CTDO). Damit steht dem Bieler Full-Service-Provider ein ambitioniertes 4er-Team vor, welches das Unternehmen in die nächste Ära führen wird.

Die beiden neuen Geschäftsleitungsmitglieder ergänzen das bisherige Gremium um CEO Frédéric Goetschmann. Zusammen mit Egon Perathoner, Chief Operating Officer (COO), bilden sie das neue Führungsteam von Quickline - mit klaren Ambitionen: «Quickline ist seit 25 Jahren erfolgreich im Markt unterwegs. Das wollen wir mit der neuen Führungscrew fortführen. Wir wollen auch zukünftig als relativ kleiner Player mit den Grossen mithalten oder gar besser sein», meint dazu Frédéric Goetschmann und unterstreicht: «Ich freue mich, mit Urs von Ins und Olaf Riebe zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten neu mit an Bord zu haben. Und ich bin überzeugt, mit ihnen die passenden Personen für die Weiterentwicklung von Quickline gewonnen zu haben.»

Sowohl Urs von Ins wie auch Olaf Riebe sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet, verfügen über langjährige Führungserfahrung und bringen ergänzendes Know-how ins Telekommunikations-Unternehmen am Bielersee ein. Damit ist Quickline gut aufgestellt, um die zukünftigen Herausforderungen in einem schnelllebigen Markt anzupacken und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterzuschreiben.

Urs von Ins (*1967) bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen B2B-Outsourcing und Supply Chain Management mit. Zuletzt war er beim ICT-Grosshandel- und Logistikdienstleister ALSO (Schweiz) AG als Managing Director Services tätig, wo er während der letzten fünfzehn Jahre das eigenständige Geschäftsfeld ALSO Services komplett neu aufbaute und stetig weiterentwickelte. Seine berufliche Laufbahn begann der Supply-Chain-Experte bei der Post, wo er verschiedene Stationen durchlief. In seiner Funktion als Head of Business ...

