Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 550 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1225 (1190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 125 (93) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1620 (1530) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS WPP PRICE TARGET TO 1010 (1160) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES RECKITT BENCKISER TO 'OUTPERFORM' (N) - PRICE TARGET 7500 (6800) PENCE - GOLDMAN CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 140 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 655 (670) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 305 (370) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS MARKS & SPENCER TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 240 (285) PENCE - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 271 (306) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 37 (44) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SOCO INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 97 (126) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 290 (287) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 292 (278) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RAYMOND JAMES RAISES BP TO 'OUTPERFORM' (MARKET PERFORM) - PRICE TARGET 690 PENCE



