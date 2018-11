Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,40 auf 2,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Neukundenzuwachs sei im dritten Quartal schwächer gewesen als gedacht - trotz massiver Werbung und neuen Tarifen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Günstigere Angebote in der Marke Blau dürften den Durchschnittsumsatz je Nutzer und das Wachstum der Serviceumsätze belasten./ag/ajx Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-11-20/11:27

ISIN: DE000A1J5RX9