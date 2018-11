Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367) gab am Dienstag in Rom eine Mindestdividende in Höhe von 0,32 Euro für das Jahr 2019 bekannt. Enel will für das Fiskaljahr 2018 eine Dividende von mindestens 0,28 Euro ausschütten. Die Ausschüttungsquote soll weiterhin bis zum Jahr 2021 70 Prozent des bereinigten Gewinns betragen. Auch in den Folgejahren sei eine höhere Dividende geplant. Enel ...

