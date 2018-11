Düsseldorf ist der Beginn der Bemühungen von Ubers neuem Vorstandsvorsitzendem Dara Khosrowshahi, sein Geschäft in Deutschland im Vorfeld des geplanten Börsengangs im nächsten Jahr wieder aufzunehmen. Seit vergangenem Monat sind rund 100 Uber-Autos in Düsseldorf auf den Straßen - die erste Expansion in Deutschland seit 2015. Im Jahr 2015 hatte Ubers "freches" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...