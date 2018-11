In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Apple, Facebook, Wirecard, Deutsche Bank, Tesla, BYD und Aurora Cannabis. Mit Apple befindet sich jetzt auch die letzte der fünf FAANG-Aktien im Bärenmarkt. Der wird erreicht, wenn eine Aktie im Vergleich zum Allzeithoch um 20 oder mehr Prozent gefallen ist. Facebook hat hier mittlerweile schon fast die 40-Prozent-Marke erreicht. Sollten die günstigen Kurse zum Kauf genutzt werden? Und wenn ja, bei welcher der beiden Aktien? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um den DAX-Wert Wirecard, der trotz guter Nachrichten erneut schwer unter Beschuss gerät, um die Deutsche Bank, die weiterhin keinen Skandal auslässt, um Tesla und BYD, die der Korrektur die kalte Schulter zeigen und um die langfristigen Perspektiven von Aurora Cannabis. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.