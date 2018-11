Der Ökonom Hans-Werner Sinn begrüßt den Vorschlag des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck zur Hartz-IV-Reform. Mit einer gewichtigen Einschränkung allerdings.

Grünen-Chef Robert Habeck hat eine Diskussion über Hartz IV angestoßen. War dessen Einführung im Rahmen der Agenda-Reformen unter der Regierung Schröder, an der die Grünen bekanntlich beteiligt waren, falsch?Nein, es war im Vergleich zu dem, was vorher galt, ein riesiger Fortschritt, weil der Staat seither weniger Geld fürs Wegbleiben und mehr fürs Mitmachen gibt. Die so genannte Transferentzugsrate lag vorher bei 100 Prozent. Die hat Schröder immerhin auf 80 Prozent reduziert.

Der Volksmund spricht vom "Aufstocken".Früher hatten wir ein echtes Aufstockungssystem. Das gibt es heute nicht mehr, obwohl der Begriff fälschlicherweise immer noch verwendet wird. Vor Schröder wurde jeder Verdienst bis zu einem bestimmten Sockel, der Sozialhilfe oder gegebenenfalls auch dem Arbeitslosengeld II, aufgestockt. Die Hilfe wurde eins zu eins gekürzt, wenn man selbst ein Arbeitseinkommen erwarb. Das heißt, es blieb nichts vom erarbeiteten Geld, bis man den Sockel erreicht hatte. Die Hartz-Reformen haben das beseitigt. Man kann also auch dann noch Hilfe vom Staat empfangen, wenn man mehr als den Regelbedarf des ALG II, der dem soziokulturellen Existenzminimum entspricht, verdient.

Wir haben als Folge dieses staatlichen Lohnzuschusselements über eine Million ALG-II-Empfänger, die arbeiten. Beides - dass es nicht mehr so viel Geld gibt für jene, die nicht arbeiteten, also die Arbeitslosenhilfe abgeschafft wurde, und der Lohnzuschuss im ALG II, der einen über das Existenzminimum hebt, - hat den Mindestlohnanspruch gesenkt, der im alten System implizit vorhanden war. Das hat die Bruttolohnskala ausgespreizt, indem das Wachstum der niedrigen Löhne gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...