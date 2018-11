Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): "Flucht aus Europa"

Ganz im Gegensatz zu den Migrationsströmen der letzten Jahre sieht sich Europa seit Wochen einer Anlegerflucht entgegen. Dafür gibt es viele Gründe und die meisten davon sind nicht neu.

Jetzt scheint es aber so zu liegen, dass eine Vielzahl bekannter makroökonomischer Probleme und mehrerer Gewinnwarnungen - vor allem im Bereich US-amerikanischer Internetunternehmen - in Europa zu einer Baisse führt.

Getreu dem Motto "Viele Jäger sind des Hasen Tod" könnte man sagen, die hohe Anzahl an Problemen sei nun der seit März 2009 laufenden Börsenhausse Tod. Für den deutschen Aktienmarkt gilt diese Diagnose unzweifelhaft. Zur gleichen Zeit sieht man an der Weltleitbörse Wallstreet die aktuelle Börsensituation wesentlich entspannter, nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Unternehmenssteuersenkungen und hoher Aktienrückkäufe in diesem Jahr.

Capital-Kolumne "Flucht aus Europa"