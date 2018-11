Mannheim (ots) - Der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants wurde von dem renommierten Analystenhaus ALM Intelligence in einer aktuellen Studie erneut als globaler Vorreiter ("Vanguard Leader") in der Einkaufs-Strategieberatung bewertet. ALM bestätigt damit zum dritten Mal in Folge die herausragende globale Fachexpertise von CAMELOT im Bereich "Sourcing Strategy Consulting". Im August dieses Jahres hatte CAMELOT den höchstbewerteten Status "Vanguard Leader" zusätzlich für seine Kompetenzen im Beratungsfeld "Procurement Operations" erhalten. ALM Intelligence ist das weltweit führende Analystenhaus für die Beratungsbranche.



"Die unabhängigen Analysen von ALM bestätigen unsere langjährige Kompetenz in der Transformation von Wertschöpfungsketten, speziell in den Branchen Chemie, Life Sciences, Konsumgüter und diskrete Fertigung. Im Einkauf sehen wir aktuell eine steigende Nachfrage vor allem in Bezug auf strategische Fragestellungen, die sich aus der Digitalisierung und der Transformation des Einkaufs ergeben. Damit rücken auch Themen wie Organisation und Change Management wieder in den Vordergrund", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Analystenergebnisse von ALM.



Ferhat Eryurt, Leiter des Bereichs Einkaufsberatung und Partner bei CAMELOT, ergänzt: "Im Einkauf geht es nicht nur um Kosteneffizienz oder Prozessautomatisierung. Unternehmen müssen lernen, auch im Einkauf größer und zukunftsorientierter zu denken". Dazu gehört laut Eryurt die Frage, wie sich Einkaufsstrategien durch die neuen digitalen Möglichkeiten erweitern lassen und wie die Einkaufsorganisation agiler gestaltet werden kann. Wichtig wird zukünftig auch das rechtzeitige Antizipieren und Abwenden von Risiken. Ein Beispiel ist die Frage, wie sich die Folgen des Klimawandels auf den Einkauf in unseren Schlüsselindustrien auswirken werden und wie darauf reagiert werden kann. Der aktuelle Niedrigwasserstand des Rheins, der die Lieferketten der Industrie massiv beeinträchtigt, könnte zukünftig vielleicht der Normalzustand sein. Für derartige Szenarien müssen Unternehmen bereits heute Strategien entwickeln.



Mit dem "ALM Vanguard Leader" Status zeichnet das Analystenhaus ALM Intelligence Unternehmen aus, die über eine marktführende Expertise und nachgewiesene Umsetzungskompetenz in bestimmten Beratungsbereichen verfügen. Die Analysen beruhen unter anderem auf intensiven Interviews mit Beratungsverantwortlichen, Beratungskunden, Finanzanalysten und kundenseitigen Branchenexperten sowie ausführlichen Hintergrundrecherchen.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



