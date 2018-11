Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortre nd.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) meldete heute die erfolgreiche Bereitstellung der Hybrid-Cloud-Speicherlösung EonStor GSc (https://w ww.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120002?re=/de /products/GSc) für ein großes NVR-Integrationsprojekt. Es ist damit in der Lage, täglich die Videos von 2.000 aktiven 4K-Kameras in der Cloud zu archivieren.



Diese harten Anforderungen werden lediglich durch vier GSc (https: //www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120002?re= /de/products/GSc)-Einheiten mit jeweils redundantem Dual-Controller-Design bewältigt. Jeder einzelne Controller bietet einen Durchsatz von 300 MB/s und hält eine Verbindung zu je 250 Kameras. Fällt einer der Controller aus, setzt der andere ein, sodass eine ununterbrochene Videoaufnahme gesichert ist. Immerhin produziert jede Kamera täglich 40 GB hochwertiges Videomaterial. Täglich kommen so 80 TB an Videomitschnitten zusammen, die es in der Cloud zu archivieren gilt. Eine Cache-Richtlinie sorgt dafür, dass 50 TB des lokalen Speicherplatzes reserviert werden. So kann das schnelle Abrufen von Videoaufzeichnungen aus den letzten 5 Tagen sichergestellt werden.



In diesem Projekt liegen die Vorteile von GSc (https://www.infortr end.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120002?re=/de/products/ GSc) auf der Hand. Als lokaler Speicher bietet GSc zum einen Sicherheit durch sein No-Single-Point-of-Failure-Design und zum anderen eine große Leistungsfähigkeit wegen des hohen Durchsatzes. Schließlich muss die Anlage 24/7 Streams der 2.000 aktiven 4K-Kameras speichern können. Außerdem werden gängige Zugriffsprotokolle unterstützt und sämtliche NVRs problemlos integriert.



Als ein Cloud-Storage-Gateway archiviert GSc (https://www.infortre nd.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120002?re=/de/products/G Sc) riesige Mengen an Videoüberwachungsmaterial außerhalb der Stoßzeiten, um wertvolle Bandbreite zu sparen, und bietet zudem erweiterte Einstellungen von Cache-Richtlinien (https://www.infortren d.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120003?re=/de/products/Eo nCloud) für das Cloud-Speicherverhalten. Sie können beispielsweise eine Richtlinie festlegen, um vom NVR erzeugte temporäre Dateien für den Upload in die Cloud zu blockieren, oder Sie können eine Richtlinie festlegen, um häufig abgerufene Videos im lokalen Bereich zwischenzuspeichern, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. GSc unterstützt aktuell die Konnektivität mit großen Cloud-Dienstleistern, wie Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud.



"Noch nie zuvor war das Archivieren von hochauflösenden Überwachungsvideos in der Cloud so einfach wie mit der GSc (https://w ww.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveillance/20181120002?re=/de /products/GSc)-Serie. Unternehmen können dynamisch zwischen lokalen und Cloud-basierten Speicherressourcen wechseln, um das optimale Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu erreichen", so Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScS urveillance/20181120002?re=/de/products/GSc), um weitere Einzelheiten zur EonStor GSc Speicherfamilie zu erhalten.



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GScSurveil lance/20181120001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.



Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



