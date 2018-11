Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard nach Veröffentlichung der Unternehmensprognose für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die erstmalig formulierten Ziele des Zahlungsabwicklers seien überzeugend, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Dax-Konzern profitiere vom globalen Trend zum digitalen Bezahlen. Die schwache Kursreaktion nach der Prognose führt Brass auf die derzeit negative Börsenstimmung, vor allem im Technologiesektor, zurück. Die Fundamentaldaten von Wirecard seien stark. Auch in der Zukunft dürfte mit guten Resultaten zu rechnen sein./ajx/la

Datum der Analyse: 20.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0130 2018-11-20/12:09