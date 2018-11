Viele Deutsche können dem Einsatz von KI gute Seiten abgewinnen. Trotzdem rechnen zwei Drittel der Deutschen auch mit Wegfall von Jobs und fürchten, bei den digitalen Weiterentwicklungen nicht mitzukommen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt löst laut einer Studie Zukunftssorgen, aber auch Hoffnungen aus. Zwei Drittel der Deutschen erwarten den Wegfall von Jobs in bestimmten Bereichen, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in einer veröffentlichten Umfrage herausfand. Jeder zweite Berufstätige ...

