Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg/Hallein (pts018/20.11.2018/11:45) - Was oder wer steckt eigentlich hinter den Maschinen des Betriebes? Welche Ausbildungsberufe bietet EMCO an? Wie verläuft eine Lehre bei EMCO? Was sind Aufgaben im Praktikum oder in der Lehre? Wie und wo informiert EMCO? Das sind häufig gestellte Fragen über den Dreh- und Fräsmaschinenhersteller mit Sitz in Hallein bei Salzburg. Besonders Schüler und Studenten, die auf der Suche nach einer Lehre oder einem Praktikum sind, werfen gerne einen Blick hinter die Kulissen und informieren sich vor Ort bei Mitarbeitern. EMCO macht's möglich: Auf drei Karriere-Messen im Salzburger und Berchtesgadener Land, kann man EMCO auch persönlich kennenlernen. EMCO - mehr als nur Jugend, die forscht Für interessierte Schüler und Studenten bietet EMCO in den Bereichen Technik und Wirtschaft Lehrlingsausbildungen, Praktika und Schnupperpraktika an. Nach der Devise "Lehre - Sehr gscheit" startete EMCO mit nicht weniger als 32 Lehrlingen in den Herbst und zeigt somit auch dem Fachkräftemangel die Zähne. Bei EMCO können Lehrlinge aus fünf verschiedenen Lehrberufen wählen, dazu zählen: Metalltechnik, Werkzeugbautechnik, Zerspanungstechnik, Industriekauffrau/-mann und Informationstechnologie. Weitere Informationen gerne hier: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Die moderne Ausbildung bei EMCO besteht beispielsweise aus berufsbegleitendem Lernen, wie einer Lehre mit Matura und einer Vielzahl an Sozialleistungen. "Es macht Spaß die Ergebnisse meiner Arbeit zu sehen und ich habe Kollegen von denen ich viel lerne - meine Entscheidung für die Lehre bei EMCO war richtig", sagt Andreas H., der im zweiten Lehrjahr eine Ausbildung im IT-Bereich absolviert. Das Feedback der Auszubildenden ist positiv und bestärkt EMCO darin, in den Nachwuchs zu investieren. Lust auf Lehre oder Praktikum? EMCO ist auf folgenden Veranstaltungen im Raum Salzburg vertreten, um Interessenten persönlich über Karrieremöglichkeiten im Maschinenbau oder einen Berufseinstieg bei EMCO zu informieren. EMCO begeistert gerne vor Ort und steht bei Fragen gerne zur Seite. Berufsinformationsmesse Salzburg Lehre ist gscheit: Das Messezentrum Salzburg wird im November wieder zu der Informationsplattform im Salzburger Land. Schulabgängern sowie Neu- und Quereinsteigern wird ein breites Spektrum an Lehr- und Ausbildungsberufen angeboten. Auch im Erwachsenensektor informiert die BIM über Aus- und Weiterbildung. EMCO ist in Halle 10 Wann? 22. bis 25. November, täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr Wo? Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg - Halle 10 Eintritt ist kostenfrei möglich Partner der Skills Austria Im Rahmen der Berufsinformationsmesse finden von 22. bis 25. November in den Hallen 2,6,7 und 10 die Austrian Skills statt. In 39 Berufen messen sich etwa 400 junge Fachkräfte in ihrer Disziplin um ein Ticket für die internationalen Berufswettbewerbe WorldSkills Kazan 2019 und EuroSkills Graz 2020. EMCO agiert hierbei als Partner der Veranstaltung. Dieses Jahr sind erstmals 15 Berufe vertreten. Wann? 22. bis 25. November Wo? Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg, Halle 2,6,7 und 10 https://www.wko.at/site/skillsaustria/start.html Karrieremesse Contacta: Die Fachhochschule Salzburg organisiert seit über 10 Jahren die Karrieremesse Contacta. Studierende können so erste Kontakte knüpfen und sich über Praktika und Jobangebote informieren. EMCO ist hier als eines der 60 Top-Unternehmen vertreten. Wann? 29. November, 10 Uhr bis 16 Uhr Wo? Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein Süd 1, 5412 Puch/Salzburg Eintritt kostenlos http://www.fhs-contacta.at Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräsmaschinen und Drehmaschinen. Erzeuger EMCO ermöglicht somit Komplettlösungen mit Weiterbildungen und Consulting in Form von Kursen und Seminaren an Ausbildungsmaschinen und Bearbeitungsmaschinen. Die Computerized Numerical Control kurz CNC werden in der Industrie sowie auch in Luftfahrt- und Raumfahrtbereiche eingesetzt. EMCO bietet als Hersteller und Erzeuger nicht nur neue Werkzeugmaschinen sondern auch Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile und Zubehör sowie Automation von Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Hinweis: der Publikation bis 20.2.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +436245891-0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181120018

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 05:45 ET (10:45 GMT)