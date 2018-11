Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: Streiks bei Eurowings GmbH und LGW in Düsseldorf gestartet - Aktiennews Seit den frühen Morgenstunden befinden sich die Flugbegleiter der Eurowings GmbH und der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) am Hauptstandort der Eurowingsgruppe in Düsseldorf im Warnstreik, zu dem ver.di aufgerufen hat, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...