Die Lage in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) ist nach wie vor erfreulich. In den

ersten neun Monaten erhöhten sich die Umsätze in der MEM-Branche im

Vergleich zur Vorjahresperiode um +13,6 Prozent und die

Auftragseingänge um +13,1 Prozent. Auch die Exporte entwickelten sich

in allen Absatzregionen positiv und stiegen um +6,1 Prozent.

Allerdings reduzierten sich im dritten Quartal die Auftragseingänge

im Vergleich zum Vorjahresquartal um -6,0 Prozent, blieben aber auf

einem vergleichsweise hohen Niveau. Aufgrund der leichten Abkühlung

der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten der MEM-Industrie rechnet

Swissmem in den nächsten Monaten mit einer Abflachung der

Geschäftsentwicklung.



Die Umsätze der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) stiegen im dritten Quartal 2018 gegenüber dem

Vorjahresquartal um +8,5 Prozent. Betrachtet man die ersten neun

Monate als Ganzes erhöhten sich die Umsätze in der MEM-Branche im

Vergleich zum Vorjahr um +13,6 Prozent. Davon profitierten

Grossfirmen und KMU gleichermassen. Auch die Auftragseingänge legten

im Zeitraum von Januar bis September 2018 im Vergleich zum Vorjahr um

+13,1 Prozent zu. Allerdings kam es im dritten Quartal zu einem Bruch

in der Wachstumsdynamik. Verglichen mit dem Vorjahresquartal sanken

die Auftragseingänge um -6,0 Prozent.



Die Kapazitätsauslastung in den MEM-Betrieben lag im dritten

Quartal 2018 mit 91,2 Prozent deutlich über dem langjährigen

Durchschnitt von 86,4 Prozent. Im Oktober 2018 blieb sie gemäss den

jüngsten Zahlen des KOF mit 92,1 Prozent praktisch unverändert. Die

gute Geschäftsentwicklung in der MEM-Branche wirkt sich auch auf die

Beschäftigung aus. Die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg

im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5'300

auf 317'500 Mitarbeitende an.



Exporte: Wachstum in allen Absatzregionen



Die Güterexporte der MEM-Industrie stiegen gemäss den Zahlen der

Eidgenössischen Zollverwaltung in den ersten neun Monaten 2018 im

Vergleich zur Vorjahresperiode um +6,1 Prozent und erreichten einen

Warenwert von 51,7 Milliarden Franken. Die Exporte wuchsen in allen

wichtigen Absatzregionen. Besonders erfreulich entwickelten sich die

Güterausfuhren in die USA (+10,8%) und in die EU (+6,9%). Auch die

Exporte nach Asien zogen leicht an (+0,9%). Betrachtet man die

einzelnen Produktbereiche, so erhöhten sich die Ausfuhren bei den

Metallen um +8,9 Prozent, bei den Präzisionsinstrumenten um +8,1

Prozent, im Maschinenbau um +6,3 Prozent und bei der

Elektrotechnik/Elektronik um +6,1 Prozent. Wenn man das dritte

Quartal 2018 isoliert betrachtet, ist aber auch bei den Exporten eine

Abnahme der Wachstumsdynamik erkennbar.



Abflachung der Geschäftsentwicklung wahrscheinlich



Die Lage in der Schweizer MEM-Industrie ist nach wie vor

erfreulich. Zwar sind die Auftragseingänge im dritten Quartal 2018 im

Vergleich zur Vorjahresperiode leicht gesunken. Der Blick auf den

Indexstand der Bestellungseingänge zeigt jedoch, dass sie sich noch

immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegen. Mit Ausnahme

der USA deutet die Konjunkturentwicklung in den wichtigsten

Absatzmärkten allerdings auf eine Abschwächung der Wachstumsdynamik

hin. Entsprechend stuft Swissmem-Präsident Hans Hess die aktuelle

Situation ein: «Die Geschäftsentwicklung in der MEM-Industrie ist

zwar solide. Ich gehe aber davon aus, dass es in den nächsten Monaten

aufgrund der Konjunkturentwicklung zu einer Abflachung kommen wird».

Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Erwartungen der

Unternehmer und Unternehmerinnen der MEM-Branche. Gemäss der

Swissmem-Befragung vom Oktober 2018 gehen 49 Prozent der Betriebe in

den kommenden 12 Monaten von einem konstanten Auftragseingang aus dem

Ausland aus. Immerhin 30 Prozent rechnen mit steigenden Aufträgen.

Allerdings stieg der Anteil jener, die einen Rückgang der

Bestellungen erwarten, von zuletzt 13 auf neu 21 Prozent an.



Nein zur Selbstbestimmungs-Initiative



Am 25. November 2018 entscheidet das Volk über die

Selbstbestimmungs-Initiative (SBI). Diese ist für die MEM-Industrie

relevant, weil sie zahlreiche internationale Verträge gefährdet, die

den einfachen Zugang zu wichtigen Absatzmärkten garantieren. «Für

mich ist es selbstverständlich, dass ich mich an Verträge halte.

Dasselbe erwarte ich von allen anderen Akteuren, sei es ein

Geschäftspartner oder ein Staat», sagt Hans Hess. Mit dieser

Selbstverständlichkeit wolle die SVP mit der SBI-Initiative brechen.

«Das kann sich die Schweiz als Rechtsstaat und Exportnation nicht

leisten», betont Hans Hess. Entsprechend hat der Swissmem-Vorstand

zur SBI die Nein-Parole beschlossen.



