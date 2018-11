Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die vor der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung präsentierten neuen Strategieziele beinhalteten die Einsparung von zwei Milliarden Euro an Kosten ab 2021, was ein ehrgeiziger, aber glaubwürdiger Zeitrahmen sei, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau, der die Schaffung klarer fokussierter Sparten vorsehe, sei sinnvoll, und die angestrebte moderate Margensteigerung (Ebitda) erscheine realistisch./gl/bek Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

