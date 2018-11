Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf in einer Studie zu den Barmitteln im Konsumgütersektor auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Erwirtschaftung solcher Mittel sei bei Anlegern wieder in Mode gekommen, schrieb Analyst James Targett in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Beiersdorf hinkten die diesbezüglichen Erwartungen am Markt jedoch denen anderer Konsumgüterhersteller wie zum Beispiel Henkel deutlich hinterher./bek/ajx Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

