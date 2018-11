Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest am Montag um 1,8K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 224.978 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um 58,7K Kontrakte. USD/JPY Pullback scheint begrenzt zu sein Der USD/JPY fand in der Mitte der 113,00 eine Unterstützung, nach dem in der vergangenen ...

