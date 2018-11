BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag den jüngsten deutsch-französischen Vorschlag für ein Eurozonen-Budget verteidigt und positive Aspekt der Debatte dazu unter den Euro-Finanzministern betont. Die Diskussion bei deren Sondertreffen am Vortag in Brüssel habe dazu geführt, "dass kein Land gesagt hat, das können sie sich gar nicht vorstellen", erklärte Scholz. "Ein Eurozonen-Budget trägt zur Stabilisierung der Eurozone und Europas bei", hob er hervor. Man habe jetzt einen Weg aufgezeigt, wie es gehen könne.

Scholz lobte in seiner Rede den Budgetentwurf für 2019. "Eine gute Finanzpolitik ist der Stabilitätsanker unseres Gemeinwesens und sie ist auch ein Markenzeichen dieser Koalition", sagte er und stellte sich hinter Warnungen, das Wachstum werde so nicht weitergehen. "Alle, die diesen Blick ein bisschen schärfen wollen, haben den Bundesfinanzminister auf ihrer Seite." Es gebe keine neuen Schulden, öffentliche Investitionen in Rekordhöhe und "kluge Vorsorge für Zeiten, in denen sich das Wachstum etwas verlangsame", konkretisierte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Nach der Planung des Finanzministers will die Koalition trotz höherer Rüstungsausgaben auch 2019 eine schwarze Null im Bundeshaushalt schreiben, bei Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro. Den im Budget geplanten Ausgaben sollen Einnahmen in gleicher Höhe entsprechen. Für den Etat des Verteidigungsministeriums ist dabei ein Aufwuchs um 4,7 Milliarden Euro auf 43,2 Milliarden Euro vorgesehen und damit 300 Millionen mehr als von Scholz eingeplant.

FDP sieht gequetschte schwarze Null

Die Opposition wirft den Regierungsparteien aber vor, mit dem Etat in guten Zeiten keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Die Koalition schaffe es immer wieder, die Ausgaben so anzulegen, "dass das Geld breit verteilt wird", kritisierte die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Hajduk. "Union und SPD haben die Chance zum Umsteuern vertan", beklagte Linken-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch und befand, der Haushalt sei weder solidarisch noch gerecht.

FDP-Budgetsprecher Otto Fricke sprach von einer "gequetschten schwarzen Null", weil auf die Asylrücklage zurückgegriffen werden solle. "Die plakative schwarze Null ist erneut nur durch Tricksereien zustande gekommen", meinte auch der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Boehringer (AfD). Tatsächlich gebe es "gewaltige unerklärte Risiken für den Bundeshaushalt" vor allem in der mittleren Frist.

Unions-Haushaltssprecher Eckhardt Rehberg (CDU) nannte den Budgetplan hingegen "grundsolide" und verteidigte vor allem die deutliche Steigerung der Militärausgaben. "Das hat nichts mit Aufrüstung zu tun, sondern damit, dass wichtige Beschaffungsvorhaben realisiert werden können", sagte er. Der CDU-Politiker forderte zudem, angesichts derzeitiger hoher Überschüsse der Länder müsse "endlich Schluss sein" mit dem Ruf nach mehr Geld des Bundes für Länder und Kommunen.

