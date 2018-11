Die Herzogin von Sussex macht einen Rock des Modekonzerns zum Verkaufsschlager. Hugo Boss will dieses Erfolgsrezept nun ausbauen.

Als Meghan Markle die englische Stadt Chichester im letzten Monat mit ihrem königlichen Besuch beehrte, sorgte ihr dunkelgrünes Outfit für Aufregung auf Instagram. Innerhalb von Minuten war der 399 Euro teure Bleistiftrock aus Lammleder von Hugo Boss im Internet ausverkauft.

Die Wahl der Garderobe der Herzogin von Sussex war ein Coup für das deutsche Unternehmen, das eher dafür bekannt ist, Geschäftsleute in dunkle Anzüge und schlichte Hemden zu kleiden. Die Episode enthüllte laut Vorstandschef Mark Langer mehrere wichtige Dinge: Konsumenten lassen sich online inspirieren, sie möchten ihr Wunschteil im Zweifel sofort, und Hugo Boss hinkt bei beiden Punkten hinterher.

"Wir haben uns von Unternehmen inspirieren lassen, die schneller sind als wir", sagte Langer in einem Bloomberg-Interview in London.

Marken von Dior bis Burberry locken jüngere Käufer mit so genannten "Flash Sales" und Aktionen in den sozialen Netzwerken. Daher muss auch das etablierte deutsche Label sich solcher Mittel bedienen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Deswegen experimentiert Boss mit veganen Turnschuhen aus Fasern der Ananas oder limitierten Mini-Kollektionen wie in Deutschland geschneiderte Bomberjacken und Pullover "made in Germany."

Sogar der Anzug wurde ...

