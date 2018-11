Nach Außenminister Josep Borrell hat sich nun auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sànchez zum geplanten Brexit-Abkommen geäußert. Sànchez droht damit, dass Spanien gegen das Abkommen stimmen werde.

Spanien will nach den Worten von Ministerpräsident Pedro Sánchez die Zustimmung zum Brexit-Abkommen verweigern, falls es in dem Entwurf keine Veränderungen bezüglich der Gibraltar-Frage gibt. Spanien werde mit "Nein" votieren, wenn der Artikel 184 des Deals nicht überarbeitet und das Abkommen am Sonntag in seiner jetzigen Form zur Abstimmung unterbreitet ...

