DGAP-Media / 2018-11-20 / 12:23 *Eine Berliner Erfolgsgeschichte*: Der deutsche Markführer für Rechtsanwaltssoftware RA-MICRO Software AG ging am 19.11.2019 an die Berliner Börse. Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Peter Becker hat mit der in seiner Einzelanwaltskanzlei geschaffenen Software "RA-MICRO" in 30 Jahren ein heute in der Größenordnung von 100 Millionen Euro bewertetes Unternehmen aufgebaut. Die RA-MICRO Software AG hat fast nur deutsche Anwaltskanzleien als Kunden. Diese entrichten von ihren Anwaltshonoraren laufend monatlich gestaffelt nach Arbeitsplätzen einen festen Betrag für die Nutzung und Pflege der RA-MICRO Kanzleisoftware. Damit steht erstmals dem Publikum die Möglichkeit offen, sich mittelbar an dem stabilen, krisen- und inflationssicheren Geschäft der deutschen Anwaltschaft als Anleger zu beteiligen. Aufgrund des besonders auf Sicherheit ausgelegten Geschäftsmodells der Gesellschaft wird diese als eine der ersten deutschen Aktiengesellschaften ab 2019 eine quartalsweise Dividendenausschüttung vornehmen. Aufgrund der 2018 begonnen Umstellung der Justiz auf die E-Akte ist die Umstellung der deutschen Anwaltskanzleien auf voll digitalisierte Arbeitsabläufe in den kommenden Jahrzehnten zu erwarten, so dass die RA-MICRO Software AG die großen damit einhergehenden erheblichen geschäftlichen Wachstumsaussichten mit Hilfe einer Verbreiterung der Aktionärs-Eigentümerstruktur, größerer Visibilität in der Öffentlichkeit und besserem Zugang zu möglichem zukünftigem Kapitalbedarf durch den Börsengang voll ausschöpfen möchte. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: RA-MICRO Software AG 2018-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RA-MICRO Software AG Tauzienstraße 9-12 10789 Berlin Deutschland Telefon: 030 435 98 500 E-Mail: info@ra-micro.de Internet: www.ra-micro.de ISIN: DE000A1MMD34 WKN: A1MMD3 Ende der Mitteilung DGAP-Media 748709 2018-11-20

November 20, 2018 06:23 ET (11:23 GMT)