Der gebührenpflichtige Musik-Streaming-Markt wächst in den USA zwar noch, er wird jedoch immer reifer. Die RIAA schätzt, dass zahlende Abonnenten in den USA im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 2,5 Mrd. US-Dollar generierten und dass es in diesem Zeitraum durchschnittlich 46,4 Mio. zahlende Abonnenten gab. Apple hat kürzlich Spotify (WKN:A2JEGN) als den führenden Dienst in den USA überholt. Spotify hat mit 87 Mio. die größte zahlende Abonnentenzahl weltweit. Das schwedische Unternehmen setzt nun verstärkt auf das Wachstum in Schwellenländern. Markteinführung im Nahen Osten und Nordafrika Spotify hat gerade den Musik-Streaming-Service im Nahen Osten und Nordafrika gestartet. Damit hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...