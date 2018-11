Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Glencore vor dem auf einer Investorenveranstaltung erwarteten Ausblick für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Der Bewertungsabschlag auf die Papiere des Rohstoffkonzerns sei trotz Überhangrisiken durch rechtliche Probleme in den USA zu hoch, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Glencore bleibe der "Value-play" im Sektor./ag Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-11-20/13:01

ISIN: JE00B4T3BW64