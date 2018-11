Herr Stührenberg, wo liegt denn die Expertise von SKS Kontakttechnik? Frank Stührenberg: SKS ist ein Entwicklungs- und Fertigungsspezialist für Steckverbindersysteme, insbesondere kundenspezifische, sowie für Sensor/Aktor- und I/O-Module in hohen Schutzarten. Darüber hinaus hat SKS noch ein Portfolio an Test- und Messprodukten, die vor einigen Jahren von Hirschmann übernommen wurden. Ähnlich wie Phoenix Contact hat SKS eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, von der Konstruktion über die Entwicklung eigener Produktionsmittel bis hin zum Testequipment. Bei Spezialthemen wie dem Verguss der Elektronik hat sich das Unternehmen auf diese Weise zu einem echten Technologiespezialisten entwickelt. Wir arbeiten bereits seit 20 Jahren mit SKS zusammen. In dieser Zusammenarbeit sind beispielsweise Steckverbinder mit spezieller Verriegelung entstanden oder, ganz aktuell, IP67-Module für unsere Axio-I/O-Reihe. Ich wusste gar nicht, dass Phoenix Contact noch Lücken im Portfolio hat? Frank Stührenberg: Nun ja, bei mehr als 60 000 aktiven Produkten könnte man das vermuten. Allerdings führen die exponentiell zunehmende Modularisierung, Dezentralisierung und Vernetzung von Maschinen und Anlagen zu ebenso stetig steigenden Anforderungen an die Vernetzung von Energie und Daten. Und: Der Megatrend zum industriellen Internet der Dinge beschleunigt diese Entwicklung noch einmal. Insofern sehen wir in den Bereichen der Feldverkabelung, der Sensor-/Aktor-Vernetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...