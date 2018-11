Viele Menschen riskieren ihr Leben auf der Flucht über das Mittelmeer. Das Rettungsschiff "Aquarius" kommt Geflüchteten zu Hilfe - doch damit könnte bald Schluss sein.

Die italienische Staatsanwaltschaft will das private Rettungsschiff "Aquarius" an die Kette legen lassen, weil es potenziell gefährlichen Müll wie blutbefleckte Verbände und Kleidung von Migranten illegal entsorgt haben soll. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag.

Das von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und SOS Méditerranée gemeinsam betriebene Schiff liegt derzeit im französischen Marseille vor Anker und ist damit außer Reichweite der italienischen Behörden. ...

