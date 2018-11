Die britische Hauptstadt will die Kapazität der Piccadilly Line erhöhen. 94 neue Züge von Siemens Mobility sollen das möglich machen.

Die Londoner U-Bahn bekommt von 2023 an neue Siemens-Züge für die viel frequentierte Piccadilly Line. Die 94 Züge von Siemens Mobility sollen die derzeit eingesetzte Flotte aus den 1970er Jahren ersetzen, wie der Lieferant am Dienstag in München mitteilte.

London Underground zahle rund 1,5 Milliarden Pfund (knapp 1,7 Milliarden Euro) für die Züge, ...

