Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) erhielt als einer der stärksten Partner in Deutschland in diesem Jahr in zwei Kategorien Partner-Awards von Cisco: Cloud Partner of the Year Germany und Partner of the Year Architectural Excellence Enterprise Networks Germany. Der Hersteller gab die Preisträger am 13. November auf dem Cisco Partner Summit 2018 in Las Vegas bekannt. Die Auszeichnungen honorieren herausragende Leistungen, Innovationskraft und besonderes Engagement bei der Umsetzung außergewöhnlicher Kundenprojekte.

Cloud Partner of the Year.

Im zurückliegenden Jahr hat Bechtle die Zusammenarbeit mit Cisco im Bereich Cloud-Services deutlich ausgebaut. Als erster Systemintegrator bietet Bechtle seit März 2018 den Collaboration-Service Cisco Webex Teams über einen vollautomatisierten Cloud Marketplace an. Endkunden haben so die Möglichkeit, Cloud-Services von Cisco so einfach zu beziehen, wie man es sonst nur von Consumer Produkten kennt. Basis dafür ist die Clouds-Plattform von Bechtle, mit der das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigen Multi-Cloud-Lösungen bedient.

"Dieser Award ist nicht nur ein Zeichen für unsere starke Partnerschaft mit Cisco, sondern unterstreicht auch, dass wir unseren Kunden durch unsere Plattform einen entscheidende Mehrwerte beim Bezug und bei der Integration von Cloud-Services bieten können", sagt Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...