Will der ATX unter 3000 schauen? Das ist immer so ein Punkt, aktuell sieht es nach schwacher Eröffnung aber trotzdem zumindest für heute nicht ganz so aus. Aber: Der Abgabedruck hat international definitiv zugenommen, Nasdaq100 gestern minus 3%, DAX 12 Prozent ytd minus. Unser wikifolio leidet derzeit mit dem Kapitalmarkt, hält sich aber ytd besser. Wir planen für 2019 eine neue Variante mit Heimvorteil, dazu gibt es gerade Gespräche. Aktiv bleibt das Geschehen an der Listing-Front: European Lithium Limited wird das Aktienkapital zum (zusätzlichen) Handel im Londoner NEX Exchange Growth Market (die NEX oder der NEX-Markt) beantragen. Die Zulassung zur NEX erfolgt voraussichtlich am 26. November 2018. Der Handel an der NEX wird voraussichtlich am 26 ....

