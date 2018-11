Zürich - Im ausserbörslichen Handel der ZKB wurde in der vergangenen Handelswoche etwas mehr umgesetzt. So verbesserten sich die Volumen um 11,8 Prozent auf 1,9 Millionen Franken, nicht zuletzt dank hohen Umsätzen in den NZZ-Papieren. Die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 90 von 105. Der eKMU-X Index fiel um 2,9 Prozent tiefer aus.

Die Aktien von Schweizer Zucker wiesen einen deutlichen Abwärtstrend auf. Mit 9,1 Prozent verloren sie am meisten.

Nicht mehr in der Gunst der Anleger standen die Valoren der Pilatus Bahnen (-5,8%) und der Weissen Arena (-4,0%). Die Abgaben waren von kleineren Volumen geprägt.

Ebenfalls unter Abgabedruck standen die Papiere der beiden Energieversorger EW Jona-Rapperswil (-3,0%) und Energie Zürichsee Linth (-2,2%). Die Valoren des EW Rapperswil-Jona generierten in zwölf Abschlüssen über 216'000 Franken und waren damit bezüglich Volumen zweitstärkster Titel.

Auf der Gegenseite holten die Aktien der Rigi Bahnen den Abschlag in der Vorwoche wieder auf. Sie stiegen um 8,3 Prozent. Nachdem es die Papiere von sitEX Properties bereits in der Vorwoche auf der Gewinnerliste geschafft hatten, wurden sie auch in der berichtsrelevanten Periode gesucht (+4,4%).

Mit guten Volumen machten die Titel der Rapid Holding 3,8 Prozent gut. Der Ende Oktober befindet sich das Wertpapier im Aufwärtstrend. Dividendenjäger dürften hier aktiv sein, rentiert das Papier doch mit über 7 Prozent. Mit einem Umsatz von fast 161'000 Franken schafften es die Valoren auf die dritte Position der volumenstärksten Titel

Auffällig hohe Volumen gab es in den NZZ-Aktien. Bei einem Kurs von 5'100 Franken wechselten 167 Aktien den Besitzer und generierten 1,12 Millionen Franken. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie an Wert. Der Aktienkurs erholte sich seit den Tiefs im Juli zwar wieder leicht, insgesamt widerspiegelt aber der Verlauf die Schwierigkeiten im Mediensektor.

Unternehmensnachrichten

Energiesektor

Das geplante CKW-Wasserkraftwerk im Urner Meiental soll nicht gebaut werden. WWF und Pro Natura haben Einsprache gegen das Vorhaben eingereicht. Wenn in Uri die Nutzung der Wasserkraft erhöht werden solle, sei eine Erhöhung der Staumauer des Göscheneralpsees zu prüfen, fordern sie.

Die Umweltverbände begründen ihre Opposition gegen das geplante Kraftwerk der CKW damit, dass die Meienreuss eine "Gewässerperle" sei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...