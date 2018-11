Die Gefühle der Deutschen hinsichtlich der digitalen Transformation zeigen regionale Unterschiede: So sind die Menschen im Süden und Westen eher gelassen. In der Hauptstadt sehen sie große Defizite in der Verwaltung.

Alle reden über die digitale Transformation in Deutschland - in Unternehmen ebenso wie in Behörden oder zu Hause. Allerdings unterscheidet sich der Blick der Bundesbürger von Region zu Region. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Civey im Auftrag des amerikanischen Netzwerkausrüsters Cisco, die der "WirtschaftsWoche" exklusiv vorliegt.

Die Marktforscher haben dabei zwei Fragen beleuchtet: Zum einen die grundsätzliche Einstellung der Bundesbürger zur Digitalisierung mit Auswahlmöglichkeiten wie Vorfreude oder Neugier bis hin zur Sorge vor Überforderung und Genervtheit.

Zum anderen wurde nachgefragt, wie die Menschen den digitalen Handlungsbedarf in den verschiedenen Lebensbereichen wie Bildung, Gesundheitswesen, Verwaltung oder auf der Arbeit empfinden.

Hamburg

Die Hamburger sind im Deutschlandvergleich am neugierigsten auf die anstehenden technologischen Veränderungen: Für mehr als ein Drittel der Hanseaten ist Neugier der erste Impuls, wenn sie an den Begriff Digitalisierung denken. Im Deutschlandschnitt sind nur knapp ein Viertel derart neugierig.

Generell blicken die Deutschen jedoch mit gemischten Gefühlen auf die Digitalisierung: Fast genauso viele der 5000 von Civey befragten Menschen zwischen Flensburg und Freiburg sind genervt von der Digitalisierung statt neugierig auf sie - nämlich jeweils knapp ein Viertel. Bei den Hamburgern sind nur ...

