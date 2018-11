Aktienmärkte in Europa eröffnen unter November-Tief DE30 unterschreitet wichtiges technisches Niveau Wirecard fällt nach Gewinnprognose für 2019

Europäische Aktien sind bei der Eröffnung gefallen, da sich die schweren Rückgänge an der Wall Street bei Händlern bemerkbar machen. Weitere Stimmungsschwankungen spiegeln sich sowohl im fallenden EUR als auch bei der heute früh stark gestiegenen Zinsdifferenz zwischen den (10-jährigen) italienischen und deutschen Anleihen wider. Seit Beginn des Handelstages ist sie um fast 20 Basispunkte gestiegen und hat erneut die 330 Basispunkte überschritten. Wie wiederholt angedeutet, belastet die steigende Risikoprämie in Europa die Gemeinschaftswährung. Diese Korrelation ist am Dienstag sehr gut sichtbar. Erinnern wir uns daran, dass die EU-Kommission voraussichtlich ihre Stellungnahme zum italienischen Haushaltsentwurf für 2019 abgeben wird (mit geringfügigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Version). Dies ...

