In diesem Jahr befand sich der Kurs der Covestro-Aktie sehr oft am unteren Ende des Bollinger Bandes. Seit August weist der Kurs einen starken Abwärtstrend auf. Vor drei Wochen erst wurde das aktuelle Jahrestief bei etwas über 50 Euro erreicht, während der Aktienkurs Anfang August noch bei über 80 Euro lag. Seit geraumer Zeit verlaufen die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) über dem Kurs. Der Kurs der Covestro-Aktie kam in den letzten Tagen immer näher an die 38-Tagelinie heran.

Analyse ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...