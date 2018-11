Die Märkte taumeln derzeit wie ein angeschlagener Boxer nah am "Abgrund". Wie so oft reizt vor allem die Wall Street eingeschlagene Trends bis zum Äußersten aus - diesmal eben nach unten. Korrekturen sind natürlich vordergründig schmerzhaft, weil sich in ihnen über Jahre aufgebaute Gewinne in einem atemberaubenden Tempo verflüchtigen, doch sie bieten auf der anderen Seite wieder einmalige Gelegenheiten zum Auf- und Ausbau eines langfristig erfolgreichen Aktien-Portfolios. Dass es zum Ende der Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...