Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2018 Empfehlung: Kaufen seit: 20.11.2018 Kursziel: 90,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 23.08.2018, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Neunmonatszahlen insgesamt im Plan In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2018 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA trotz der insbesondere für das Hauptgeschäftsfeld Fotofinishing ungünstigen Wetterbedingungen weiteres Umsatzwachstum generieren. Dieses resultierte allerdings vor allem aus den neuen Beteiligungen Cheerz und LASERLINE. Wie von uns erwartet, fiel das Zahlenwerk hingegen ertragsseitig ??" auch aufgrund der wie geplant noch negativen Ergebnisbeiträge der beiden Akquisitionen ??" etwas schwächer aus. Gleichwohl hat der Vorstand auch angesichts der positiven Geschäftsentwicklung im Oktober die bisherige Guidance abermals bestätigt. Wenngleich wir unsere Schätzungen etwas zurückgenommen haben, sind auch wir optimistisch, dass CEWE die Unternehmensziele in diesem Jahr erneut erreichen kann. Dabei erwarten wir im Schlussquartal, in dem die Gesellschaft regelmäßig nahezu den kompletten Jahresgewinn erwirtschaftet, zusätzlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auch noch gewisse Nachholeffekte. Zudem erhoffen wir uns positive Impulse aus dem Auftritt auf der Branchenleitmesse photokina, wo die Gesellschaft unter anderem vielversprechende Produktinnovationen im Bereich ??zSmart Solutions" sowie die neuen, frei kombinierbaren sechseckigen Fotokacheln ??zhexxas" präsentiert hat. Mit einer Eigenkapitalquote von 54,8 Prozent ist CEWE zum 30. September unverändert grundsolide aufgestellt. Zudem stellt sich die erwartete Dividendenrendite aktuell auf attraktive 2,8 Prozent. Angesichts unserer leicht reduzierten Gewinnprognosen nehmen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie zwar von 94 auf 90 Euro zurück, bekräftigen aber unsere ??zKaufen"-Einstufung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17217.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

