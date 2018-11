LONDON/BRÜSSEL (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May wird am Nachmittag mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel zusammenkommen. Thema des Gesprächs, das um 16.30 Uhr beginnen wird, sind die zukünftigen Beziehungen Londons mit der Europäischen Union, wie Junckers Sprecher erklärte.

Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem Staatenklub soll ein umfassendes Freihandelsabkommen die künftigen Beziehungen regeln. Es soll nach der Brexit-Übergangsperiode Ende 2020 in Kraft treten.

Noch ist aber noch nicht einmal der Austrittsvertrag in trockenen Tüchern. Am Sonntag treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel, um grünes Licht für den ausgehandelten Kompromiss zu geben. May steht zu Hause stark unter Druck. Mehrere Minister haben ihr Kabinett aus Protest verlassen, Abgeordnete ihrer Fraktion üben sich in offener Meuterei. Noch ist unklar, ob die Premierministerin den Deal durch das Unterhaus bekommen wird. Die EU-Staaten wollen May allerdings nicht in letzter Minute mit Zugeständnissen entgegenkommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 07:24 ET (12:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.