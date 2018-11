London - Im Streit um den Entwurf des Brexit-Abkommens gab es auch am Dienstag noch nicht genügend Befürworter für ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Hierfür sind 48 entsprechende Briefe von Tory-Politikern notwendig. Die Initiative gegen May hatte eine Gruppe von Brexit-Hardlinern um den einflussreichen Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg gestartet.

"Geduld ist eine Tugend, Tugend ist eine Zier", antwortete der erzkonservative Rees-Mogg am Dienstag vor Journalisten auf die Frage, ob bereits genügend Briefe eingegangen seien. "Wir werden sehen, welche Briefe zu gegebener Zeit kommen." Die konkrete Zahl der bislang eingegangenen Anträge wird geheim ...

