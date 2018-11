DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.675,10 -0,79% -1,93% Euro-Stoxx-50 3.123,62 -1,16% -10,85% Stoxx-50 2.886,96 -0,40% -9,15% DAX 11.121,45 -1,09% -13,90% FTSE 6.976,97 -0,34% -8,93% CAC 4.933,11 -1,05% -7,14% Nikkei-225 21.583,12 -1,09% -5,19% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,77% +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,08 57,20 -0,2% -0,12 -1,2% Brent/ICE 66,39 66,79 -0,6% -0,40 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,30 1.224,10 +0,2% +2,20 -5,9% Silber (Spot) 14,46 14,43 +0,2% +0,03 -14,6% Platin (Spot) 851,95 853,50 -0,2% -1,55 -8,3% Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,0% +0,00 -16,5%

Die Ölpreise geben weiter nach. Die für Anfang Dezember erwarteten Opec-Förderkürzungen wirken sich nicht stabilisierend aus. Eine Produktionskürzung von 1,2 Millionen Barral pro Tag, wie vor zwei Jahren, reichte aus, um den Markt zu stabiliserien, so Hans van Cleef von ABN Amro.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Stimmung an der Wall Street bleibt schlecht. Nach der Talfahrt des Vortages - vor allem im Technologiesektor - dürfte es weiter nach unten gehen. An der technologielastigen Nasdaq könnten die Startverluste sogar noch etwas deutlicher ausfallen. Eine Kombination aus mäßigen Ausblicken von Technologieschwergewichten wie Apple oder Facebook - Befürchtungen, das Hoch bei den Unternehmensergebnissen könnte bereits überschritten sein - und die frostigen Handelsbeziehungen zwischen den USA und China machten insbesondere Technologietitel anfällig für Verkäufe, heißt es. "Der Technologiesektor, speziell in den USA, ist stärker an politische und regulative Risiken gekoppelt, als viele Investoren vorbereitet waren", analysiert ein Marktstratege.

Unter den Einzelwerten legen Urban Outfitter vorbörslich um 1,4 Prozent zu. Der Textil-Einzelhändler hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt.

L Brands geben dagegen um 5,6 Prozent nach. Die Muttergesellschaft von Victoria's Secret, Bed & Body Works und anderen Einzelhandelsmarken hatte im Rahmen der Prognosen liegende Geschäftstzahlen vorgelegt, zugleich aber eine Dividendenkürzung angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung Tarifverhandlung mit GDL

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte können sich von den Tagestiefs erholen. Händler sprechen von einer reinen Gegenbewegung, die knapp über dem DAX-Jahrestief eingesetzt habe. Sie bezweifeln aber die Nachhaltigkeit, weil die Belastungsfaktoren wie der Brexit oder der Handelsstreit nicht vom Tisch sind. Anleger kaufen so genannte defensive Titel. In Europa legen die Aktien der Versorger, Nahrungsmittelhersteller und Pharmaproduzenten leicht zu, ihre Stoxx-Branchenindizes gewinnen bis zu 0,4 Prozent. Dagegen bricht der Technologieindex um 1,9 Prozent ein, nachdem sich die Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten am Montag ausgeweitet hatten. Schwach zeigen sich die Aktien von Infineon, Ericsson und Nokia, die alle zwischen 2 und 3 Prozent abgeben. Der 2019er Ausblick stützt die Wirecard-Aktie nicht, sie notiert 4,8 Prozent im Minus. Auffallend schwach tendieren Deutsche Bank, sie verliert 2,9 Prozent. Zeitweise hatte sie den tiefsten Stand aller Zeiten markiert. Wie mehrere Zeitungen berichten, ist die Deutsche Bank im Geldwäscheskandal der Danske Bank in den Fokus der Ermittler gerückt. Die Societe Generale muss wegen Sanktionsverstößen eine Milliardenstrafe in den USA zahlen. Die Aktie handelt 1,6 Prozent im Minus. Das Strategie-Update der BASF kommt nicht gut an, für die Aktie geht es um 2,6 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Mo, 17.34 % YTD EUR/USD 1,1428 -0,21% 1,1452 1,1450 -4,9% EUR/JPY 128,47 -0,30% 128,91 128,83 -5,0% EUR/CHF 1,1332 -0,40% 1,1370 1,1382 -3,2% EUR/GBP 0,8895 -0,04% 0,8914 0,8907 +0,1% USD/JPY 112,42 -0,07% 112,51 112,50 -0,2% GBP/USD 1,2847 -0,16% 1,2858 1,2857 -4,9% Bitcoin BTC/USD 4.489,75 -7,8% 4.669,53 5.096,92 -67,1%

Der Yen dürfte angesichts der aktuell stark eingetrübten Stimmung an den Aktienmärkten von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben im Sog sehr schwacher US-Vorgaben teils kräftig nachgegeben. Insbesondere galt dies für den Technologiesektor. In der Region standen Aktien von Apple-Zulieferern und anderen Technologieunternehmen unter Abgabedruck. In Hongkong gaben AAC und Sunny Optical um 3,8 bzw. 3 Prozent nach. In Taiwan verloren Hon Hai 3,3 Prozent und Taiwan Semiconductor 1,8 Prozent. In Südkorea traf es SK Hynix mit einem Minus von 3,3 Prozent. Samsung Electronics gaben 2 Prozent nach. Am schwächsten zeigten sich die Börsen in Hongkong und Schanghai. Tencent gaben 3,1 Prozent nach. Xiaomi stiegen um 7,9 Prozent aufgrund guter Drittquartalszahlen. CSPC Pharmaceutical büßten 5,2 Prozent ein. Hier wirkten die schwach ausgefallenen Neunmonatszahlen des Vortages nach. Der Immobiliensektor gab in China nach den Zugewinnen am Vortag wieder um 1,3 Prozent nach. In Tokio gaben Sony 3,1 Prozent nach, Nintendo um 5,7 und Advantest um 2,7 Prozent. Der Kurs des Roboterbauers Fanuc reduzierte sich um 2,1 Prozent. Nach der Verhaftung von Nissan-Chairman Carlos Ghosn stand der japanische Automobilsektor im Fokus. Nissan knickten um 5,5 Prozent ein, die Aktie des Partnerunternehmens Mitsubishi Motors verlor 6,9 Prozent. Toyota gewannen dagegen 1,6 Prozent. Wegen der weiter sinkenden Ölpreise standen erneut Ölwerte in Sydney unter Abgabedruck. Der Energiesektor gab 1,1 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien zur Absicherung europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen steigen an. Investoren stufen das Risiko höher ein, zudem sind Emittenten sehr aktiv. Die EZB kaufte in der Vorwoche über das CSPP-Programm Anleihen mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro - der höchste Wert seit Ende September. Die Credit-Strategen der Commerzbank stellen zu Recht die Frage, wie stark sich die Spreads in den vergangenen Wochen wohl ohne CSPP-Unterstützung geweitet hätten. Da die im Dezember zu erwartende Verlangsamung näher rücke, könnte schon bald die Antwort geliefert werden, wenn die EZB die Aktivität im Januar einstelle. Da das bärische Umfeld weiter Bestand habe dürfte, raten die Strategen der Commerzbank zu einer vorsichtigen Positionierung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF-Chef will Profitabilität erhöhen - Fokus auf Asien

BASF-Chef Martin Brudermüller will die Profitabilität des Chemiekonzerns erhöhen und setzt mit seiner neuen Strategie auf den asiatischen Markt. Der DAX-Konzern kündigte auch ein neues Programm an, mit dem der Gewinn ab 2021 um einen Milliardenbeitrag gesteigert werden soll. "Mit unserer neuen Strategie setzen wir die Segel auf Wachstumskurs", sagte Brudermüller bei der Präsentation der neuen Strategie. China sei mit einem Anteil von aktuell über 40 Prozent am Weltmarkt der größte Chemiemarkt. "Bis 2030 wird der Anteil Chinas auf knapp 50 Prozent wachsen und wir wollen daran partizipieren", so Brudermüller.

Wirecard erwartet 2019 starken Anstieg des operativen Gewinns

Der Zahlungsdienstleister Wirecard peilt im kommenden Jahr einen kräftigen Anstieg seines operativen Gewinns an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde in einer Bandbreite von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet, teilte das im DAX und TecDAX notierte Unternehmen mit. Gegenüber der für 2018 erwarteten EBITDA-Spanne entspricht das einem Wachstum zwischen 30 und 45 Prozent.

Porsche-Holding steigert Gewinn um ein Viertel

Der Volkswagen-Großaktionär Porsche hat in den ersten neun Monaten dank guter Geschäfte des Wolfsburger Autokonzerns den Gewinn kräftig gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern kletterte um 25 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro, wie die Porsche Automobil Holding SE mitteilte. Die Nettoliquidität stieg auf 961 Millionen von 937 Millionen Euro zum Jahresende 2017.

Basketball-Spieler reicht Zivilklage gegen US-Tochter von Adidas ein

Die Affäre im Korruptions- und Betrugsprozess im Zusammenhang mit US-College-Basketball wird um ein neues Kapitel reicher. Erst vor einem Monat ist ein früherer Adidas-Manager der Bestechung von Basketball spielenden Studenten in den USA schuldig gesprochen worden. Jetzt reichte der ehemalige High-School-Basketballstar Brian Bowen Jr, der für die College-Mannschaft der University of Louisville spielen sollte, Zivilklage gegen die US-Tochter des deutschen Sportartikelherstellers Adidas am U.S. District Court South Carolina ein.

Dermapharm bestätigt nach neun Monaten Prognose

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 07:28 ET (12:28 GMT)

Dermapharm hat in den ersten neun Monaten dank ihrer zu Jahresbeginn getätigten Zukäufe Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Die Jahresprognose bestätigte das auf patentfreie Arzneien spezialisierte Pharmaunternehmen. Der Umsatz stieg von Januar bis September um 22,7 Prozent auf 429 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 28,3 Prozent auf 106,4 Millionen Euro zu, die bereinigte Marge verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent.

Westwing verringert Verlust und verbessert Margen

Das Online-Einrichtungsportal Westwing hat im dritten Quartal dank Wachstum bei Kunden und Bestellungen den operativen Verlust im Vergleich zum Vorjahr verringert. Bei höheren Umsätzen verbesserte das Unternehmen auch die operative Gewinnmarge. Allerdings fuhr die seit Oktober börsennotierte Westwing erstmals seit dem dritten Quartal 2017 operativ wieder einen Verlust ein. Auch Westwing klagte über das ungewöhnlich warme Wetter in Europa, das sich negativ auf den E-Commerce-Markt ausgewirkt habe. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Marge von Julius Bär wegen Kundenzurückhaltung unter Druck

Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat im dritten Quartal einen Rückgang der Handelsaktivitäten ihrer Kunden verzeichnet. Diese nahmen wegen des herausfordernden Marktumfelds eine abwartende Haltung ein, wie die Bank mitteilte. Das drückte die Bruttomarge und belastet den Aktienkurs.

Frankreich will Interimslösung an Renault-Spitze nach Ghosn-Verhaftung

Frankreich will das Machtvakuum bei dem Automobilhersteller Renault beheben, nachdem der CEO Carlos Ghosn in Japan wegen angeblichen finanzieller Fehlverhaltens bei dem Renault-Partner Nissan Motor verhaftet wurde. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, er wolle die Boardmitglieder von Renault auffordern, sofort eine "Interimsführung" bei Renault zu etablieren. Nach der Verhaftung könne Ghosn seine Führungsrolle nicht mehr wahrnehmen.

Billigfluglinie Easyjet erhöht Umsatz und Gewinn

Die Billigfluglinie Easyjet hat ungeachtet der steigenden Kosten in ihrem vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 mehr verdient. Der bereinigte Vorsteuergewinn legte auf 578 Millionen britische Pfund zu, das waren 170 Millionen Pfund mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 5,9 Milliarden Pfund und die Zahl der Passagiere wuchs, auch dank der Expansion auf den Berliner Flughafen Tegel, um 10 Prozent auf 88,5 Millionen. Die Gesellschaft will nun eine höhere Dividende von 58,6 nach 40,9 Pence zahlen.

Easyjet ist an Flybe-Übernahme zunächst nicht interessiert

Die Billigfluglinie Easyjet ist "im Moment" nicht an einer Übernahme der britischen Regionalfluggesellschaft Flybe interessiert. Dies sagte Easyjet-CEO Johan Lundgren nach Veröffentlichung des Jahresergebnisses. Der britische Regional-Carrier ist in finanziellen Schwierigkeiten und auf der Suche nach einem Käufer.

Fitch stuft Novartis auf AA- ab, Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für den Pharmakonzern Novartis auf AA- von zuvor AA zurückgenommen. Der Ausblick ist stabil. Angesichts der 2014 begonnen Anpassungen im Portfolio, deren Tempo seit Ende 2017 angezogen habe, sei zu erwarten, dass Novartis den Schwerpunkt auf ergänzende Akquisitionen legen werde, schreiben die Ratinganalysten.

Boston Scientific will britische BTG für 3,3 Mrd Pfund übernehmen

Der US-Medizintechnikhersteller Boston Scientific will das britische Pharmaunternehmen BTG in einer 3,3 Milliarden Pfund schweren Transaktion übernehmen. Die US-Amerikaner aus Marlborough im Bundesstaat Massachusetts offerieren nach eigenen Angaben 840 Pence in bar je BTG-Aktie. Das entspricht einer Prämie von 36,6 Prozent auf den Schlusskurs von BTG bei 615 Pence am Montag.

Enel erhöht EBITDA-Ziele 2019 und 2020 und stellt Ziele für 2021 vor

Die Enel SpA hat ihre operativen Gewinnziele für die Jahre 2019 und 2020 angehoben. Zudem präsentierte der italienische Energiekonzern vor Beginn seines Kapitalmarkttages am Dienstag bereits mittelfristige Finanzziele für das Jahr 2021. Für 2021 peilt der Konzern einen sogenannten ordentlichen Nettogewinn, definiert als Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, von rund 5,6 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr dürften es der Prognose zufolge 4,1 Milliarden werden.

Global Fashion Group verringert operative Verluste und steigert Umsatz

Die Global Fashion Group, ein Online-Modemarktplatz in Schwellenländern, hat im dritten Quartal trotz Gegenwind von der Währungsseite den Umsatz gesteigert und operative Verluste verringert. Geholfen haben hier Wachstum bei den Kundenzahlen, Bestellungen und beim Nettowarenwert. Zwar verschlechterte sich wegen Investitionen in Südostasien, Lateinamerika und Osteuropa die Bruttomarge. Hingegen konnte das Luxemburger Unternehmen, an dem auch Rocket Internet beteiligt ist, die EBITDA-Marge dank Kostenkontrolle verbessern.

China gibt Disney ohne Auflagen grünes Licht für Fox-Deal

Die chinesische Kartellbehörde hat Walt Disney die 71,3 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox ohne Auflagen durchgewunken. Die ohne Bedingungen erteilte Erlaubnis, ein bedeutender Meilenstein, wird bei einigen Beobachtern an der Wall Street wohl für Erleichterung sorgen. Es gab die Sorge, Peking könnte wegen des laufenden Handelsstreits zwischen den USA und China die Entscheidung verzögern.

Jeju Air bestellt bis zu 50 Boeing 737 MAX-Maschinen

Die koreanische Billigfluggesesellschaft Jeju Air hat bei Boeing 40 Maschinen des Modells 737 MAX 8 fest bestellt. Der Auftrag umfasst zudem die Option auf zehn weitere Maschinen, wie Boing mitteilte. Der Deal hat nach Listenpreis einen Wert von 5,9 Milliarden US-Dollar.

November 20, 2018 07:28 ET (12:28 GMT)

