Einzeldepot-Strategien in Fondsmantel überführt: R & M Vermögensverwaltung launcht mit Partnern Mischfonds Multi Flex+ DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Einzeldepot-Strategien in Fondsmantel überführt: R & M Vermögensverwaltung launcht mit Partnern Mischfonds Multi Flex+ 20.11.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 20. November 2018 - Die R & M Vermögensverwaltung GmbH hat gemeinsam mit langjährigen Geschäftspartnern den Multi Flex+ (WKN A2JQH0) aufgelegt. Der Mischfonds investiert primär in ein weltweites Anlageuniversum aus Investmentfonds und Wertpapieranlagen. Die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist im Anschluss an die Fondsauflage auch für die Administration des Investmentfonds zuständig. Hauptverantwortlich für den Vertrieb sind die Kürzl Finanzplanung, die Finanzplanung Pindl sowie die Graf Vermögensplanung, die auch die Beratung hinsichtlich der Zielfondsauswahl übernimmt. "Ziel ist es, durch aktives Management gezielt an globalen Marktentwicklungen teilzuhaben. Dazu wird insbesondere auf ausgewählte Zielfonds gesetzt. Einzelaktien sind im Rahmen der Strategie dagegen keine Option", erklärt Gerhard Meier, Geschäftsführer der R&M Vermögensverwaltung GmbH. Das Kernportfolio soll mindestens zu 20 Prozent aus Alternativen Investments wie z. B. Trendfolge-Strategien oder Rohstoffinvestments sowie Absolute-Return-Produkten von hoher Qualität und Konsistenz bestehen. Über die Auswahl der entsprechenden Zielfonds kann die Aktienquote flexibel gesteuert werden. Zusätzlich sichert der aktive Einsatz von Derivaten die Aktienmarktrisiken ab. In Abschwungphasen sollen sicherheitsorientierte Anlageklassen zum Einsatz kommen, um mögliche Risikoschwankungen gering zu halten. Mit der Fondsauflage wird ein Teil der bisherigen Fondsvermögensverwaltung auf den Muli Flex+ umgestellt. Die Realisierung von Vermögensverwaltungsstrategien in einem Fondsmantel schafft die Möglichkeit, eine breitere Risikostreuung als bei den bisherigen Einzeldepots zu erreichen. Außerdem kann künftig noch flexibler für die Kunden agiert werden. Beispielsweise sind Anpassungen bei Einzeldepots aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen mittlerweile sehr aufwendig geworden. Auf Fondsebene sind entsprechende strategische Anpassungen jetzt wieder wesentlich schneller umsetzbar", nennt Günter Roidl, ebenfalls Geschäftsführer der R & M Vermögensverwaltung GmbH, nur einige Vorteile. Hinzu kommen für den Anleger positive Aspekte wie eine erhöhte Kostentransparenz, ein besserer Gesamtüberblick sowie die steuerliche Optimierung des Investments dank des Fondsmantels. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 150 Mitarbeitern mehr als 190 Publikums- und 95 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 34 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.09.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über R & M Vermögensverwaltung Die R & M Vermögensverwaltung wurde im Juli 2000 von Günter Roidl und Gerhard Meier gegründet und hat ihren Sitz im ostbayerischen Wackersdorf. Das Unternehmen ist bis heute inhabergeführt, banken- sowie produktunabhängig und verfügt über eine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Zudem ist die R & M Vermögensverwaltung der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Als persönlicher Finanzmanager verfolgt das Unternehmen einen gesamtvermögensbezogen Beratungsansatz und folgt dem Grundsatz "langfristiger Erfolg steht vor kurzfristiger Renditemaximierung". Im Vergleich zu den üblichen Finanzinstituten kann die Leistung vergleichsweise preisgünstig angeboten werden, da weder eine aufwendige Infrastruktur mit Filialen noch eine Bargelddistribution via Geldautomaten vorgehalten werden muss. Auch die derzeit vieldiskutierten "Minuszinsen" fallen nicht an. 18 Jahre nach der Gründung betreut die R & M Vermögensverwaltung ca. 137 Millionen Euro in über 1.400 Depots. Die Chancen für weiteres Wachstum werden auch künftig als günstig angesehen. Mehr Informationen unter www.rm-fonds.de. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Gerhard Meier * Geschäftsführer R & M Vermögensverwaltung GmbH Eichenstraße 1 * 92442 Wackersdorf * Telefon +49 9431 210 92 80 info@rm-fonds.de 