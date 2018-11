Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Cep: EU muss Euro-Clearing in London nach Brexit zunächst dulden

Die EU-Behörden sollte den Banken der EU nach Aussage des Freiburger Think Tanks Cep unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des britischen EU-Austritts für eine Übergangszeit das Clearing von Euro-Derivaten in London gestatten. Das gelte sowohl für einen ungeregelten als auch für einen "weichen" Brexit, schreibt Analyst Bert Van Roosebeke in einer aktuellen Studie. Offen sei aber weiterhin, ob das Londoner Clearing-Haus LCH am Ende doch einen Sitz im Euroraum haben müsse und wie genau die Überwachung zentraler Gegenparteien (CCP) im Euroraum mittelfristig aussehen würde.

Banken fragen etwas weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,352 Milliarden Euro zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 45 Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,384 Milliarden Euro weniger Liquidität - der Tender in der Vorwoche hatte ein Volumen von 6,736 Milliarden Euro. Das neue Geschäft mit Fälligkeit am 28. November wird am 21. November valutiert.

Deutsche Bauämter genehmigen bis September rund 263.000 Wohnungen

In Deutschland wird weiter kräftig gebaut - ein Ende der Wohnungsnot in Ballungsräumen ist nach Ansicht der Branche aber nicht absehbar. Von Januar bis September wurde der Neubau oder Umbau von rund 263.000 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das war ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Bauindustrie rechnet für dieses Jahr mit der Fertigstellung von rund 300.000 Wohnungen.

Scholz: Eurozonen-Budget trägt zur Stabilisierung Europas bei

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag den jüngsten deutsch-französischen Vorschlag für ein Eurozonen-Budget verteidigt und positive Aspekt der Debatte dazu unter den Euro-Finanzministern betont. Die Diskussion bei deren Sondertreffen am Vortag in Brüssel habe dazu geführt, "dass kein Land gesagt hat, das können sie sich gar nicht vorstellen", erklärte Scholz. "Ein Eurozonen-Budget trägt zur Stabilisierung der Eurozone und Europas bei", hob er hervor. Man habe jetzt einen Weg aufgezeigt, wie es gehen könne.

Debatte um Syrien-Abschiebungen geht trotz Lagebericht weiter

Auch nach Bekanntwerden alarmierender Einschätzungen des Auswärtigen Amts zu Syrien geht die kontroverse Debatte über Abschiebungen in das Bürgerkriegsland weiter. SPD-Fraktionsvizechef Rolf Mützenich sprach sich in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben) strikt gegen Abschiebungen aus. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) forderte in den Zeitungen Heilbronner Stimme und Mannheimer Morgen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine klare Einschätzung.

Spahn würde als CDU-Chef als erstes AfD-Wähler zurückgewinnen wollen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn würde im Fall seiner Wahl zum neuen CDU-Parteichef prioritär versuchen, AfD-Wähler zurückgewinnen. "Als CDU-Vorsitzender würde ich zuallererst in die AfD-Hochburgen gehen, um möglichst viele Bürger für die CDU zurückzugewinnen", sagte Spahn der Saarbrücker Zeitung. Die Frage der Kanzlerkandidatur sei für ihn außerdem "nicht unmittelbar" mit dem CDU-Parteivorsitz verbunden, ergänzte er. "Ich bin jung genug, um in Ruhe und vertrauensvoll mit Angela Merkel als Kanzlerin zusammenzuarbeiten", sagte der 38-Jährige.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil warnt vor Abschaffung von Hartz IV

In der Diskussion um die Zukunft von Hartz IV geht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf Distanz zu Parteichefin Andrea Nahles. Weil warnte in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vor einer vollständigen Abschaffung des Systems. "Wesentliche Teile von Hartz IV haben sich bewährt und werden auch nicht wirklich infrage gestellt - die Abschaffung der Sozialhilfe etwa und der Umbau der Arbeitsverwaltung", sagte Weil.

Steuergewerkschaft kritisiert CDU-Vorstoß zur Deutschen Umwelthilfe

Die Debatte über die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hält an. Die Deutsche Steuergewerkschaft kritisierte im Handelsblatt Bestrebungen in der CDU, der Organisation die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, scharf. "Eine Lex Umwelthilfe kann es nach unserer Rechtsordnung nicht geben", sagte ihr Bundesvorsitzender Thomas Eigenthaler der Zeitung. "Man kann sich nicht einfach einen Verein herauspicken, dessen Geschäftsgebaren einem nicht gefällt, und ihm die Gemeinnützigkeit aberkennen."

Studie: Klimakatastrophen häufen sich und treten öfter gleichzeitig auf

In vielen Teilen der Erde werden sich bis zum Ende des Jahrhunderts Klimakatastrophen häufen und immer öfter gleichzeitig auftreten - wenn der Ausstoß von Klimagasen nicht umgehend verringert wird. In einer im Fachblatt Nature Climate Change veröffentlichten Studie warnen Forschern der Universität Hawaii vor einem Strudel lebensbedrohender Naturgewalten, die durch die Emissionen von CO2, Methan und anderen Gasen bereits in Gang gesetzt wurden.

Italien fordert Beschlagnahmung von Flüchtlings-Rettungsschiff Aquarius

Italien will das Flüchtlings-Rettungsschiff Aquarius beschlagnahmen lassen. Die italienische Justiz forderte die Zwangsmaßnahme gegen das in Frankreich festliegende Schiff, wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Dienstag mitteilte. Medienberichten zufolge werfen die italienischen Behörden den Betreibern vor, 24 Tonnen mutmaßlichen Sondermüll als normalen Müll ausgegeben zu haben. Dabei handele es sich um Hygieneartikel, Kleidungsstücke von Flüchtlingen und Lebensmittelreste, die in italienischen Häfen entsorgt worden seien.

Kreml beklagt Einmischung in Wahl von neuem Interpol-Chef

Einen Tag vor der Wahl des neuen Interpol-Präsidenten hat Russland Wahlbeeinflussung beklagt. Der Kreml reagierte am Dienstag auf eine Erklärung von mehreren US-Senatoren, die vor der Wahl des bisherigen Vize-Interpol-Chefs Alexander Prokoptschuk warnten. Die Vorbehalten gegen einen Russen an der Spitze der internationalen Polizeibehörde gründen sich vor allem auf Befürchtungen, Moskau könnte die in Frankreich ansässige Organisation künftig dazu nutzen, unliebsame Kritiker zu verfolgen.

Menschenrechtsgericht fordert von Türkei Freilassung von Kurdenpolitiker Demirtas

Das europäische Menschenrechtsgericht hat von der Türkei die Freilassung des Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas verlangt. Die Untersuchungshaft des früheren Vorsitzenden der prokurdischen HDP-Partei sei ein "unrechtmäßiger Eingriff in die freie Meinungsäußerung des Volkes", urteilte das Straßburger Gericht am Dienstag. Die türkische Regierung wirft ihm die Unterstützung von "Terroristen" vor.

Erdogan weist Urteil von Menschenrechtsgericht zur Haft von Demirtas zurück

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichts zur Haftentlassung des Kurdenpolitikers Selahattin Demirtas zurückgewiesen. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte seien für die Türkei "nicht bindend", erklärte Erdogan laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. "Wir werden zurückschlagen und einen Schlusspunkt hinter diese Angelegenheit setzen", fügte Erdogan demnach hinzu.

US-Gericht stoppt Trumps Pläne zur Verschärfung des Asylrechts

Ein Gericht hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Verschärfung des Asylrechts vorläufig gestoppt. Der Bundesrichter Jon Tigar in San Francisco erließ am Montag eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Erlass, demzufolge vorläufig nur noch legal eingereiste Menschen in den USA Asyl beantragen dürfen. Trump hatte die Asylrechtsverschärfung Anfang November mit der Begrenzung der illegalen Zuwanderung aus Zentralamerika begründet.

