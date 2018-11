Städte und Gemeinden in Deutschland haben in Sachen Digitalisierung nach Einschätzung des Digitalverbands Bitkom "sehr viel Nachholbedarf". "Wir reden schon seit Jahrzehnten über die digitale Verwaltung", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Mit einem neuartigen Messeformat, der "Smart Country Convention" in Berlin, will der Verband gemeinsam mit der Messe Berlin "aufzeigen, wie es geht". Die "Smart Country Convention" soll der Digitalisierung im öffentlichen Sektor dabei eine neuartige Plattform bieten und die Prozesse beschleunigen helfen.

Zur Eröffnung der Veranstaltung, die Vertreter von Verwaltung, Politik, Verbänden und Digitalwirtschaft zusammenbringen will, wurde am Dienstag auch das Rechnungseingangsportal des Bundes nach halbjährlicher Pilotphase offiziell gestartet. Über das Gemeinschaftsprojekt der Länder Bremen, NRW und Rheinland-Pfalz soll die Annahme und Verarbeitung von Rechnungen an den Bund nun künftig digital erfolgen. Auch der Gesetzgebungsprozess solle voll digitalisiert werden, sagte Klaus Vitt, Staatssekretär beim Bundesinnenministerium.

Die "Smart Country Convention" verbindet eine Ausstellung sowie Fachvorträge, Weiterbildungsangebote, einen Start-up-Wettbewerb und Gelegenheiten zum Netzwerken. Erklärtes Ziel ist es, Schwung in die Vorhaben der Verwaltung zu bringen. "Wir haben alle kein Erkenntnisproblem", sagte Berg. Jetzt sei es aber Zeit, Entscheidungen zu fällen./gri/DP/jha

