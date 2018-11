Laatzen (ots) - Das Deutsche Tierschutzbüro hat erneut Fälle von Tierquälerei und Verstößen gegen die Tierschutz-Schlachtverordnung in einem Schlachthof in Niedersachsen aufgedeckt. In dem Betrieb der Leine-Fleisch GmbH, der auch über eine BIO-Zertifizierung verfügt, werden jährlich über 500.000 Schweine geschlachtet. Auffällig ist, dass der Schlachthof augenscheinlich Videoüberwacht ist und somit bereits umgesetzt hat, was in Niedersachsen und bundesweit momentan diskutiert und von der Politik gefordert wird. Trotzdem zeigt das vorliegende Material, das von Aktivisten vor wenigen Wochen durch versteckte Kameras aufgenommen und an das Deutsche Tierschutzbüro übergeben wurde, Fälle von Tierquälerei. Die Videos zeigen, wie eine Vielzahl von Schweinen verbotenerweise bis zu 40 Mal mit Elektroschockern malträtiert und gequält werden, während sie keine Möglichkeit zur Bewegung haben. Der Schlachthof ist ein Beweis, dass auch eine selbstverpflichtende Überwachung von Schlachthöfen durch Videokameras keine funktionierende Lösung ist und Tierquälerei nicht verhindert. "Es ist erschütternd, dass das nun der dritte niedersächsische Schlachthof in kürzester Zeit ist, in dem Tierquälerei aufgedeckt wird. Deutschland hat ein eindeutiges Problem mit Schlachthäusern", so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros e.V.



Das Deutsche Tierschutzbüro hat die Zustände bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hannover, dem zuständigen Veterinäramt und beim Ministerium in Hannover zur Anzeige gebracht. "Auch bei diesem Schlachthof muss sofort gehandelt werden, damit die Tierquälerei beendet wird. An diesem Beispiel zeigt sich auch, wie wenig Videoüberwachung für die Tiere bringt", so Peifer.



Das Videomaterial wird morgen im Rahmen einer Protestveranstaltung vor dem Schlachthof auf einer großen Leinwand vorgestellt. Dabei werden Aktivisten als Schlachter und Schlachttier verkleidet die Tierquälerei mit Elektroschockern nachstellen und mit Bannern und Plakaten demonstrieren.



Der Termin im Überblick



Wann: MORGEN, 21.11.2018 um 11:00 Uhr



Wo: Vor dem Schlachthof, Leine Fleisch GmbH, Oesselser Str. 44, 30880 Laatzen



Was: Das Deutsche Tierschutzbüro präsentiert Undercover-Aufnahmen aus einem Schlachthof in Laatzen, die Fälle von Tierquälerei und Verstöße gegen die Tierschutz-Schlachtverordnung zeigen. Aktivisten protestieren dabei gegen die Zustände in dem Betrieb und fordern, dass die Tierquälerei schnell beendet wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Zudem wird auf einer großen Leinwand das Bildmaterial gezeigt.



