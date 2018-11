Gleichmäßige Ausleuchtung schafft Trittsicherheit

In den Abendstunden und bei Nacht sorgen RFL530-SE Mastleuchten für eine atmosphärisch dichte und sichere Beleuchtung der Treppenanlage; zum Einsatz kommen sie in der Version mit 12 LED und 24 W Anschlussleistung. Die Masten wurden mit Flanschplatten auf der Holzkonstruktion befestigt, die flachen runden Leuchten befinden sich an Auslegern. Hinsichtlich der Lichtverteilung wurden [R65] Linsen ausgewählt, die mit ihrer asymmetrisch vorwärts gerichteten breiten Abstrahlung die Stufen und Podeste gleichmäßig ausleuchten.

Vier Dimmstufen für verschiedene Nutzungen

Da die Strandtreppe nicht nur einfach ein Verkehrsweg ist, sondern auch Ort für Feste und Veranstaltungen, wurde für das Licht eine besondere Steuerung realisiert. Dafür ist in eine Leuchte ein vierstufiger Dimmschalter integriert. Die hier vorgenommene Einstellung überträgt sich dann im Master-Slave-Betrieb auf die übrigen Leuchten. Meistens arbeitet die Anlage mit 30 % oder 50 % des maximal möglichen Lichtstroms. Für Veranstaltungen oder wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...