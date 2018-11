Die norwegische Währung wird gegenüber dem europäischen Gegenstück seitwärts gehandelt und so notiert der EUR/NOK im Bereich des 2-Monatshoch über 9,7100. EUR/NOK setzt auf die Öldynamik Das Paar baut seine Rallye am heutigen Tag aus und so kann die 6. Woche in Folge einen Gewinn verzeichnet werden, während der Handel über 9,70 stattfindet, was seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...