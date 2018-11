Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben gestern (Montag) einen Ausbau der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit in der Verteidigung beschlossen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Bei ihrem Treffen in Brüssel stimmten die Minister 17 neuen Projekten zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...