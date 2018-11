Berlin (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: ver.di darf Streikposten auf Betriebsparkplatz aufstellen - Aktiennews Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat heute in zwei Verfahren entschieden, dass ver.di auf von Amazon.com gepachteten Parkplätzen Streikposten aufstellen durfte, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...