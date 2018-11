Auch interessant: Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 VW baut E-Autos nun auch in Hannover und Emden Der weltgrößte Autobauer Volkswagen setzt voll auf die Karte Elektroauto - und den Standort Deutschland: Künftig sollen nicht nur in Zwickau, sondern auch an den beiden VW-Standorten Hannover und E ...

Den vollständigen Artikel lesen ...