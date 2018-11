Strasbourg (ots) - Lars Mikkelsen wurde bei der Preisgala der "International Emmy Awards" in New York als bester männlicher Schauspieler für seine Darstellung des "Johannes" in der Serie "Die Wege des Herrn" (int. Titel: "Ride Upon The Storm") ausgezeichnet. Der Däne spielt in der 10teiligen Serie das Oberhaupt der Familie Krogh, in der seit 9 Generationen das Amt des Seelsorgers und Predigers von den Männern der Familie ausgefüllt wird.



Die neue Serie von Adam Price, dem Schöpfer der Politserie "Borgen", ist bereits in der kommenden Woche, ab Donnerstag, 29. November, um 20.15 Uhr und bis zum 13. Dezember jeweils donnerstags auf ARTE zu sehen. Im Replay steht die Serie 30 Tage zur Verfügung. "Die Wege des Herrn" ist eine Koproduktion des dänischen Fernsehens DR mit ARTE France und SAM PRODUCTIONS



Zum Inhalt:



Der charismatische Patriarch Johannes Krogh ist kurz davor, Bischof von Kopenhagen zu werden, der jüngere Sohn August ist in die väterlichen Fußstapfen getreten und hat erfolgreich eine Pfarrstelle inne, während der ältere Sohn Christian mit Vielem hadert und von der Business-School geworfen wurde. Dass es nur einen schmalen Grat zwischen frommem Glauben und dem Dunkel der Dämonen gibt, wird bald das Kreuz der Familie Krogh...



