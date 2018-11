BERLIN/ERFURT (Dow Jones)--Das Bundesarbeitsgericht hat das Streikrecht gestärkt und damit dem Online-Händler Amazon eine Niederlage zugefügt. Demnach müssen es Amazon und andere Unternehmen hinnehmen, wenn die Gewerkschaft auf dem Firmengelände Werbung für einen Arbeitskampf macht. Im konkreten Fall hatten Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Flugblätter auf einem Firmenparkplatz verteilt. Verdi und Amazon ringen seit Jahren um einen Tarifvertrag.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht durch das Urteil der Erfurter Richter die bislang gängige Praxis in Deutschland bestätigt. "Dass vor dem Werkstor gestreikt oder zum Streik aufgerufen wird, ist so alt und selbstverständlich wie das Streikrecht selbst - und wurde bislang von der großen Mehrheit der Unternehmen nicht in Frage gestellt", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.

Es sei aber nicht verwunderlich, dass gerade Amazon dagegen vorgegangen sei. "Es ist längst überfällig, dass Amazon nicht nur das Grundrecht auf Streik akzeptiert, sondern endlich mit der Gewerkschaft in Verhandlungen über einen Tarifvertrag tritt", forderte Buntenbach. Die Arbeits- und Vergütungsbedingungen nannte sie inakzeptabel.

November 20, 2018 08:37 ET (13:37 GMT)

